中信金控今（9）日公告2019年12月份自結盈餘，12月份單月稅前盈餘為6.39億元，稅後盈餘為11.70億元，累計2019年全年合併稅前盈餘528.20億元，合併稅後盈餘436.16億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.20元。

中信金控表示，12月各項業務維持穩健，保險業務為因應未來匯率變化，增提外匯價格準備金而影響當月獲利。

中信金控在2019年繳出優異成績，稅前及稅後獲利均創下歷史新高，全年稅後獲利較2018年成長了21％，各項業務皆有亮眼表現。銀行業務方面，存放款業務動能穩健，餘額持續增加，帶動淨利息收入成長；財富管理業務提供全方位的專業財務規劃建議，持續業界領先地位；信用卡業務提供客戶最佳支付體驗，推出多元化支付工具及拓展消費場景，刷卡消費金額持續成長，加上彩券等業務動能穩健，銀行手續費收入有雙位數的成長，子公司中國信託商業銀行2019年稅後獲利較2018年成長7％。

保險業務持續優化產品組合及多元化投資布局，以提升投資報酬率及降低負債成本，經常性利差持續擴大，同時受惠於投資收益的挹注，獲利大幅成長，台灣人壽保險公司稅後獲利較2018年成長58％。中信金控整體獲利在銀行及保險雙核心發展策略奏效下，持續締造高峰。

(工商 )