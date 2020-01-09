IC通路商益登（3048）9日公布2019年12月份合併營收，根據內部自行結算達新台幣81.1億元，較上個月營收減少10.29％，與2018年同期相比營收成長35.9％。

由季度來看，2019年第四季合併營收達新台幣272.4億元，與上一季相比減少7.49％，與2018年同期相比營收成長31.90％；累計2019年全年合併營收達新台幣968.7億元，年增20.71％。

(工商 )