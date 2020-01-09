益登12月營收81.1億元 年增35.9％ 19:072020/01/09 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 IC通路商益登（3048）9日公布2019年12月份合併營收，根據內部自行結算達新台幣81.1億元，較上個月營收減少10.29％，與2018年同期相比營收成長35.9％。 由季度來看，2019年第四季合併營收達新台幣272.4億元，與上一季相比減少7.49％，與2018年同期相比營收成長31.90％；累計2019年全年合併營收達新台幣968.7億元，年增20.71％。 (工商 ) #合併 #達新 #新台幣 #2018 #成長 也許您會感興趣 推薦閱讀 新台幣急升 電子股短線承壓 04:092020/01/05 財經要聞 台股重挫 新台幣尾盤由升轉貶 16:212020/01/06 財經 外資愛台灣！ 去年淨匯入逾158億美元 5年最多 04:102020/01/07 金融．稅務 股匯不同調 新台幣創逾一年半新高 16:422020/01/07 財經 華研去年前11月 賺贏2018全年 04:102020/01/08 證券．權證 氣立去年12月營收 因5G設備業採購而縮減跌幅 16:422020/01/08 財經 漢來美食2019年12月與全年營收 創歷史同期新高 17:152020/01/08 財經 倍微12月營收2.76億元 雙率雙升 22:272020/01/08 財經 仁寶12月營收821.35億元，2019全年NB出貨先盛後衰，非PC業務穩健成長 15:202020/01/09 財經 《半導體》NAND Flash拚回溫，群聯上季、去年營收登高 16:142020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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