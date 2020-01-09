日本金獎導演周防正行睽違5年新作《王牌辯士》，講述日本默片時代，一名夢想成為電影辯士的小偷，某次把風失敗躲進一間老戲院，就此開啟一段與電影的青春戀曲，也帶出了大正時代電影產業以及辯士、戲院老闆、放映師、樂師與觀眾對電影的狂想和執著。

成田凌、永瀨正敏、高良健吾在片中飾演3辯士，除了像大明星一樣爭寵、搶粉絲等處處針鋒相對，使出渾身解數，更為了能成功演出辯士講戲的樣貌，從開拍前到開拍後，前後花了6個多月時間訓練。

在訓練過程中，3人首要克服的是發聲和音量的課題，因為傳統辯士在台上，是不會有麥克風的，所以要在寬廣的戲院，將聲音傳遞給整場數百人相當困難，因此在正式開始辯士訓練前，光基礎發聲練習，3人就花很多工夫練習。

周防正行也坦言，片中永瀨正敏所飾演的辯士山岡秋聲，年輕時意氣風發，然而到了後期在台上卻愈講愈少，甚至整天酗酒、意志消沉，「該角原型取自一個真實辯士，那個時代日本觀眾也可以欣賞到西洋的默片，他們有發現到西洋的默片完全仰賴畫面敘事，不需要太多語言就可以成立，也因此引發很多日本電影人的反思，包含永瀨所飾演的這位辯士的原型。」電影31日上映。

(中時 )