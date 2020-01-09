瑞典電影學院8日晚公布2020年「瑞典奧斯卡」金甲蟲電影獎入圍名單，之前在喬治亞上映3天即遭禁演的電影《然後我們跳了舞》收之桑榆逆轉稱霸，橫掃包括最佳影片、導演、男主角、男配角、劇本、攝影以及藝術指導等7項大獎提名，瑞典國家廣播電台甚至大膽預測該片將有機會奪得最佳影片、最佳導演和最佳男演員等重要大獎。

同時獲得最佳導演提名的雷凡阿金，因在一場喬治亞遊行上，目睹年輕同志遭到教會暴民攻擊，讓他堅定要拍出這部喬治亞的首部同志片，並將高加索山城的獨特成長經驗，融合自身戲劇學校的成長故事，化為片中炙熱青春的戀愛書寫。

但讓他驚訝的是，由於當地東正教狂徒的反同死亡威脅，參與拍攝的喬治亞工作人員都要求匿名、以求自保。而兩位男主角雷凡吉巴其亞尼及巴奇瓦利契維里的全力相挺，不僅使該片去年在坎城影展「導演雙週」大放異彩，更橫掃20多座國際影展大獎。

電影碰觸敏感議題，許多當地舞者因害怕失業只能匿名參演。（海鵬提供）

該片描述一段同性舞者的浪漫愛情及自我認同，迄今已榮獲芝加哥國際影展最佳影片等20多座國際大獎，更獲美媒「電影評論」盛讚是「一場寂靜的革命」。《然後我們跳了舞》17日在台上映。

(中時 )