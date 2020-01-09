來自荷蘭「麥肯諾建築師事務所」的技術總監福瑞索．凡德斯丁（左）表示，這12年他來過台灣近60次，看見台灣的進步與成長。（盧金足攝）

台中市建築經營協會理事長邱名仕甫（左）新春首場大師講座，請出重量級的福瑞索．凡德斯丁到台中暢談包括公共建設、住宅等作品，備受矚目。（盧金足攝）

台中市建築經營協會9日舉行大師講座，力邀設計高雄衛武營藝術文化中心，來自荷蘭「麥肯諾建築師事務所」的技術總監福瑞索．凡德斯丁分享全球建築觀點，這12年他來過台灣近60次，看見台灣的進步與成長，近來台中市府將斥資65億元興建巨蛋，連辦兩場招商說明會，吸引很多建築師事務所與開發商，也盼「麥肯諾建築師事務所」共襄盛舉，為中台灣打造一座亮眼又實用的公共建設地標。

台中市建築經營協會理事長邱名仕甫走馬上任，新春首場大師講座，與國際接軌，請出重量級的福瑞索．凡德斯丁到台中暢談包括公共建設、住宅等作品，備受矚目。

邱名仕表示，台中市已升格為全台第二大城市，未來城市地景充滿想像空間，繼日籍建築伊東豊雄打造全球第九大新地標的台中國家歌劇院後，市府興建水湳經貿園區內的「台中綠美圖」，由2010年普立茲克建築獎得主日本建築大師妹島和世、西澤立衛及台灣劉培森建築師事務所團隊共同合作設計，也是台中繼台中國家歌劇院後，另一座普利茲克獎大師設計的公共建築。

「透過講座汲取靈感及經驗借鏡外，更刺激台中建築產業，為台中市提供新生活形式。」邱名仕指出，2020一系列大師講座，由福瑞索．凡德斯丁正式揭開首場序幕，也象徵著台灣人民團體在推動建築文化上的努力受到國際上的認同與肯定。

邱名仕與麥肯諾設計的作品交流，「公共空間是當地居民共同的知識材產，因此公共建築應尊重社會與自然環境」，建築必須考慮人的文化及價值、當地風土環境以及所需要的功能，履行社會實踐並彰顯基地的多重文化與辨識性，建築經營協會會員也跟著福瑞索．凡德斯丁的腳步，打開世界之窗，見識豐富的文化風景。

福瑞索．凡德斯丁表示，一座建築的執行，具有改善和影響人居住環境的效用，以目前「麥肯諾建築師事務所」在台灣的作品，包括高雄衛武營，正在興建市高雄火車站與永康台南圖書館，及第一次在高雄興建的社會住宅案。

「12年來過台灣超過50次，看見台灣的進步及溫暖人情味！」福瑞索．凡德斯丁說，他在世界各地走遍遍，發現台灣與全球各大城市有愈來愈多相似之處，如人口密度的挑戰，來往荷蘭和高雄之間，見識一座工業城市擴大到成完善商業城市，還有高鐵系統，城市風貌正在改變。

福瑞索．凡德斯丁建議台灣應像荷蘭一樣，朝向都市設計擁有更具體的設計方向，台灣都市設計較缺乏具體願景，正因土地資源有限，更應建構都市嶄新環境。

目前台灣的都市計畫分區，大都形諸文字，表列法規，都市設計的手段不足，有待加強都市設計願景，不要只有數字和文字，否則台灣常見一邊是商業區，一邊是住宅區，量化手段沒有質的設計，需進一步管控生活品質，針對都市設計，台中大力推動的水湳經貿園區，占地面積67.34公頃，將成為都市設計重要範例，市府跨出一大步。

台灣社會住宅和荷蘭有何不一樣？福瑞索．凡德斯丁說，參與社會住宅想法嘗試不一樣的設計，對目前在高雄動工的社會住宅多所著墨，「麥肯諾建築師事務所」成立35年，福瑞索．凡德斯丁加入近一半的時間，該事務所以社宅起家，在荷需挑戰工程預算低的課題，成本也反應建物外觀，如何在設計細節中，讓社宅看起來不會有廉價感，運用當地材料，提升質感與美感。

全台最多1.5萬席的巨蛋體育館在台中！市府正在興大巨蛋，「麥肯諾建築師事務所」是否有意願來參與？福瑞索．凡德斯丁表示，他們設計作品，廣及公眾議題的建築，能直接影響人民生活，閱讀、旅行方式，及使用者生活與情境，希望建築團隊能具體回饋，獎勵正面能量，作品類型多元，從鹿特丹的一座小聖堂，到大型住宅、辦公室、摩天大樓，都可從中學習不同不同經驗，互相輔助學習。

(中時 )