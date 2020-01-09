台南市有160所偏遠、非山非市的國中小學，資源遠不及都會區，卻也不是偏鄉般弱勢，過去都只能自嘲「不山不市」，乏人關愛；台南市今天在4個家長協會及社團法人台南市教師會見證下，由市長黃偉哲及教育局長鄭新輝進行台南市偏非學校教育資源中心揭牌儀式，今後，將整合各類計畫與資源，有系統提升偏遠及非山非市類型學校教育品質，協助學力提升。

偏鄉教育資源不足，是台灣教育長久以來一直面臨的問題，教育部為實踐教育機會平等原則，2017年底公布偏遠地區學校教育發展條例，去年1月29日發布補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費作業要點，台南市教育局因此成立偏非學校教育資源中心，國中、國小各有一所中心，分別位於東原國中和官田國小。

黃偉哲表示，台南對於所屬160所的偏非類型國中小，支持與關注從未間斷，現透過偏非中心成立，將給予整合性資源挹注，包括師資調度，建構偏鄉師資管控與調度機制，解決偏鄉小校專長師資缺乏困境；平台運用導入平板及數位學習平台，建構科技輔助學生自主學習模式；學力提升，透過診斷學生學習難點，落實差異化教學方法，讓學習落後學生跟上進度；並持續爭取教育部經費及編列本市預算，挹注經費讓行動載具逐步到位。

鄭新輝表示，結合前瞻計劃與偏非中心資源，共提供2000台平板供各校申請，目前已有58校獲補助，教育局將運用行動載具，推動數位學習平台的使用，讓科技輔助成為虛擬教師，建構學生自主學習的課堂新風貌，期盼在行動載具與科技輔助自主學習的雙重協助，帶起偏非類型學校的教育翻轉。

另外，也持續致力於提升偏鄉學力，在偏非中心成立後，各項偏鄉教育提升措施也陸續啟動，透過有感陪伴、有力支持，讓偏鄉教育邁入學力提升的新里程碑。

(中時 )