台中市副市長令狐榮達強調，2020台灣燈會在台中，創下歷年來最多縣市參與台灣燈會的紀錄。（陳世宗攝）

2020台灣燈會主展區2月8日將於后里森林及馬場園區盛大登場，各展區正緊鑼密鼓佈場中。副市長令狐榮達說，「好市共榮燈區」將展出10縣市富有地方特色、文化藝術的花燈，入口意象打造3層花台，融入台中市花山櫻花及各參展縣市代表花卉，支撐起台灣造型光影意象。

台中市政府秘書處主辦的「好市共榮燈區」9日舉行記者會，由各縣市代表介紹各地花燈特色。桃園市以大溪老街巴洛克風格建築營造浪漫氛圍；新竹縣融合客家花布及彩繪神豬，展現在地特色；雲林縣以「詠春轉旺」為題，讓大家新年都有好運氣；台南市以「後壁區」、「鹽水區」為題，勾勒小鎮舊時光。

高雄市以近百年歷史痕跡與現代城市發展相互輝映，讓民眾一睹城市風華；宜蘭縣以「溫泉生命之樹」為題，展現地方資源；花蓮縣主題「太平洋漫波」，感受七星潭等特有自然風光；台東縣以「圓」花燈象徵人與環境兼容並蓄；金門縣結合自然、人文、戰地風情讓民眾看見金門樣貌。

令弧榮達表示，市府各局處也有各別的特色燈區，國際友誼燈區展出貝里斯大藍洞花燈、聖克里斯多福及尼維斯大使館的特色花燈、日本山口市七夕紅燈籠、青森縣平川市睡魔花燈及鳥取縣漫畫王國鳥取花燈，還有英國馬戲團高空特技表演，呈現異國風情的精彩盛會。

令弧榮達強調，2020台灣燈會在台中，今年邀請桃園市、新竹縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等，推出富有地方特色的花燈，創下歷年來最多縣市參與台灣燈會的紀錄。

(中時 )