台中市警察局第四分局黎明派出所，日前所內傳出飯菜香及歡笑聲，原來是志工媽媽們，有感於員警執勤時常因處理案件而延誤用餐時間或多外食，加上台灣燈會副燈區文心森林公園勤務更加繁忙，志工媽媽們於是發揮所長，一人自備一菜帶到所裡來慰勞員警，讓以往嚴肅的派出所，頓時充滿溫馨愉悅的氣氛。

黎明派出所志工隊，都會定期舉辦聯誼活動，本次體恤員警維護燈會安全，志工每人準備一道拿手菜，將家常炒米粉、炒麵、各式滷味、藥燉排骨、羅宋湯與水果等帶至派出所內與員警共同享用，現場香味四溢，令人食指大動，讓員警們吃在嘴裡、感動在心裡。

黎明派出所長林澤聰表示，感謝志工夥伴們平日對警政工作的支持與協助，當民眾進入派出所時，志工媽媽們會適時遞上茶水詢問、並關心報案民眾，讓前來派出所洽公民眾備感窩心。此次活動不僅鼓舞了燈會期間勤務同仁的工作士氣，也增進彼此間的認識及互動外，渡過一個溫馨的時光。

(中時 )