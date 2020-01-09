8日在北京公佈的《2019中國圖書零售市場報告》顯示，去年大陸全國圖書零售市場總規模突破千億，銷售額達1022.7億元（人民幣，下同），較前年同期成長14.4％。

《2019中國圖書零售市場報告》顯示，網路書店仍保持較高的成長速度，較前年成長24.9％；實體店則持續呈現負成長，較前年下降4.24％，但降幅有所收縮。數據顯示，去年整體而言，網路書店管道的售價折扣降至59折，打折力度較實體書店的89折明顯較大。

(旺報 )