去年大陸圖書零售市場規模破4千億 19:052020/01/09 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2019年大陸全國圖書零售市場規模持續成長。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 8日在北京公佈的《2019中國圖書零售市場報告》顯示，去年大陸全國圖書零售市場總規模突破千億，銷售額達1022.7億元（人民幣，下同），較前年同期成長14.4％。 《2019中國圖書零售市場報告》顯示，網路書店仍保持較高的成長速度，較前年成長24.9％；實體店則持續呈現負成長，較前年下降4.24％，但降幅有所收縮。數據顯示，去年整體而言，網路書店管道的售價折扣降至59折，打折力度較實體書店的89折明顯較大。 (旺報 ) #市場 #圖書 #零售 #成長 #書店 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》友通上季、去年營收齊攀峰，獲利同步看俏 11:422020/01/06 財經 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 「曉書齋」結合科技 陽明國中打造獨特圖書館 18:342020/01/06 生活 從閱讀看趨勢！網友推薦韓總、小英多看這些書 11:342020/01/07 生活 外資近一周在亞股買少賣多 台股賣超最多 20:092020/01/07 財經 閱讀神庇佑！新北借書免費抽光明燈 20:512020/01/07 生活 去年旅客成長率 台灣後段班 04:092020/01/08 話題觀察 《業績-資訊服務》東捷資訊2019年營收年成長0.24％，今年拚成長 10:002020/01/08 財經 進軍無人零售市場 瑞幸咖啡：已超越星巴克 21:502020/01/08 財經 卡位無人零售 瑞幸喊鋪點不設上限 04:102020/01/09 全球財經 兩岸熱門新聞 環時社評：貿易戰 大陸須變得更強 - 兩岸 陸商務部：中美下周將簽署第一階段經貿協議 - 兩岸 專家：大陸重構了網路能力 - 兩岸 胡潤首發佈陸500強民企榜單 - 兩岸 - 旺報 美智庫揭祕 陸核彈頭數量 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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