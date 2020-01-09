國民黨主席吳敦義今晚出席韓國瑜凱道造勢致詞表示，蔡政府執政三年多來，台灣經濟不振，社會不安全，兩岸不和諧，台灣過去何時曾面對這樣嚴酷考驗，後天這場選舉關係到中華民國未來前途，全力爭取勝選翻轉國家命運，沒有第二條路走，將決定台灣前途是走上繁榮還是衰尾，有信心。

吳敦義說，民進黨去年底用國會多數暴力，強勢通過定義模糊的《反滲透法》惡法，讓蔡英文可以隨時羅織入罪，人人自危，這是惡政。蔡政府執政三年半以來，經濟不振、社會不安、兩岸不和諧，帶領台灣走向平權痛苦跟憤怒，台灣何時面臨這樣嚴酷考驗，人民已經受不了。

吳敦義強調，民進黨執政兩岸關係惡化，這次大選是決定兩岸關係未來重要所在，選擇兩岸和平或對峙僵持，呼籲真心愛護中華民國發展的人，總統票投給韓國瑜，如果關注兩岸和平發展，政黨票請投給國民黨，如果擔心台灣未來前途，請支持國民黨各縣市提名區域候選人。

吳敦義喊話國會席次要拿下60席，完全執政完全負責，這樣才能重現藍天，撥亂反正，翻轉中華民國命運，這是共同目標，希望各位同胞同心努力，為中華民國最關鍵選舉寫下最輝煌的篇章。

(中時 )