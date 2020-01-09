鑄件大廠永冠-KY今(9)日公佈自結，2019年12月出貨噸數高達16,514噸、2019年出貨噸數攀升至164,117噸，雙雙改寫歷史新高，主因是全球風電產業景氣復甦，需求強勁而受益。囿於人民幣兌美元匯率相對2016年3月貶值，2019年12月及2019年合併營收均只創同期次高。

永冠表示，永冠看好2020年全球風電產業景氣持續好轉，抵銷產業機械及注塑機需求受中美貿易戰影響而衰退部分，永冠持續優化生產效率及積極布局再生能源類產品，2020年出貨噸數目標訂為19.6萬噸，續創歷史新高。

永冠2019年12月出貨噸數16,514噸，月增9.9％、年增幅21.0％。單月合併營收7.94億元，月增6.9％，年成長23.94％。2019年第四季出貨噸數45,612噸，季增0.8％、年增26.7％；單季合併營收22.29億元，季增2.8％、年增幅達30.9％。第四季再生能源類14.84億元，年增幅高達124.9％；注塑機營收3.26億元，年減34.5％；產業機械營收4.19億元，年減23.3％。

永冠2019年出貨噸數攀升至164,117噸，超前達成修正後出貨目標16萬噸，年成長22.9％；2019年合併營收79.0億元，年增幅達27.5％。全年再生能源類營收43.8億元，營收佔比55.4％、年增幅高達158.4％；注塑機營收15.79億元、年減29.1％、營收佔比為20.0％；產業機械19.41億元，年減14.7％，營收佔比24.6％。

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