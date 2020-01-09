蘇花改通車，台泥打造具國際級循環經濟特色的基地、「和平開放生態循環工廠」邁出一大步。台泥9日在花蓮，舉辦「台泥DAKA-開放生態循環工廠」開幕典禮。

台泥董事長張安平指出，「台泥DAKA」位於花蓮縣和平村的水泥專用區內，台泥企業團重視生態與循環經濟的理念，在DAKA裡多處呈現，這裏是一個結合生態、知識、文化、休憩的場域，也是台泥開放生態循環工廠計畫中，優先開放給遊客歇腳與自由參觀的場域。

「台泥DAKA」，是以亞洲首創「和平港電廠三合一」循環生產為核心，園區從歐洲引進、東亞首座大型戶外太陽能裝置藝術-和平花(smartflower)，隨著太陽角度旋轉發電，供給台泥DAKA願景館及T-BAR使用。

另外，園區中央還設置雨水循環的音樂噴水池，綠廊帶由全球十大植物園之稱的辜嚴倬雲植物保種中心，規劃世界唯一集合上百種鳳梨科植物的百鳳園。

除了循環永續與生態復育，DAKA市集邀請當地和平村與澳花村，約十多位有志於創業與推廣太魯閣族特色文化的民眾，給予創業輔導協助，市集內「水泥職人設計所」與五個設計團隊及水泥專家合作，以水泥為媒材，質樸環保的水泥成為精品、手工創作與時尚生活家具，充分展現當代水泥工藝之美。

台泥董事長張安平也找上統一董事長羅智先，攜手宣傳循環經濟的理念，在園區融入當地生態，打造一間外觀皆為挑高的透明玻璃屋，讓消費者在店內也能欣賞園區美景的星巴克與7-11新形式複合店。

台泥指出，這間全台唯一在水泥廠內設點的7-ELEVEN與透明屋星巴克，勢必將成為蘇花改通車後打卡新景點。

為讓遊客在台灣唯一能夠近距離體驗再生能源、循環經濟、生態保育的活教材。台泥宣布，即日起，開放民眾線上預約「探索循環經濟-港電廠三合一導覽」，這將是全台第一座開放預約參觀的水泥廠。

導覽路線會帶領民眾登上和平廠礦山，鳥瞰太平洋畔的花蓮和平工業區，也會進入和平工業港見證剛取得歐盟生態港認證的「和平大堡礁」，遊客將可藉由實地參觀台泥獨創的「港電廠三合一」循環基地，了解台泥致力循環經濟與再生資源利用之核心理念。

深受親子喜愛的「台泥水泥手作工作坊」，也將在台泥和平廠固定開課，讓更多旅人有機會體驗「攪拌水泥時產生的暖暖溫度」，帶回環保又時尚的水泥植栽盆器。

(工商 )