美伊衝突出現暫緩，原先雙方態度均維持強烈，但消息消化後，雙方態度均有所軟化。伊朗表示還擊僅為自衛行動，並不想升級成戰爭。美國則表示美軍幾乎沒有人員傷亡，後續雖將制裁伊朗，但並未透露使用武力的意圖。市場認為，美伊衝突不會進一步升級，開戰風險迅速降溫下，道瓊指數再度站上10日線。

統一期貨認為，2020年道瓊指數有望逐步墊高，在美國總統大選前政策偏多加持，以及國際央行準備採取進一步寬鬆的助攻下，預期美股指數仍是易漲難跌，若有拉回，建議分批偏多布局。

(工商 )