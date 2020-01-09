美股易漲難跌 逢低偏多布局 19:072020/01/09 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突出現暫緩，原先雙方態度均維持強烈，但消息消化後，雙方態度均有所軟化。伊朗表示還擊僅為自衛行動，並不想升級成戰爭。美國則表示美軍幾乎沒有人員傷亡，後續雖將制裁伊朗，但並未透露使用武力的意圖。市場認為，美伊衝突不會進一步升級，開戰風險迅速降溫下，道瓊指數再度站上10日線。 統一期貨認為，2020年道瓊指數有望逐步墊高，在美國總統大選前政策偏多加持，以及國際央行準備採取進一步寬鬆的助攻下，預期美股指數仍是易漲難跌，若有拉回，建議分批偏多布局。 (工商 ) #指數 #升級 #伊朗 #美國 #道瓊 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 川普又推倒世局骨牌 04:102020/01/06 時論廣場 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 親自出馬要美嚐苦果！他曝伊朗復仇下一步 12:052020/01/06 國際 伊朗棄守核協議 要美取消制裁 04:102020/01/07 國際大事 伊朗重啟濃縮鈾 川普怒嗆：永遠不准有核武 09:292020/01/07 國際 哈米尼稱 復仇由伊朗部隊公開進行 04:102020/01/08 國際大事 參一腳？中東動盪之際 普丁意外訪敘利亞 10:312020/01/08 國際 美伊情勢緊張....國軍驅逐艦竟與伊朗有關！ 16:292020/01/08 國際 報復 德黑蘭對伊拉克美軍基地射飛彈 川普進戰情室 認定伊刻意射偏 04:102020/01/09 國際大事 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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