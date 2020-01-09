輕原油期 短線恐回測季線 19:062020/01/09 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗向駐伊美軍發射導彈，美國總統川普8日表示沒有人員傷亡，也稱美國並沒有一定要使用強大的軍事與裝備，緊張局勢因此獲得緩和，油價周三大跳水，急殺逾4％，為六周來首見。 元富期貨指出，輕原油期貨價格8日創波段高後修正，終場以長黑K棒留長上影線作收、失守月線，短線可能進一步回測季線，惟目前重要支撐季線持續向上走高，短線建議以中性偏多看待。 (工商 ) #短線 #季線 #美國 #期貨 #原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(1月6日～1月10日)－白羊座（3月21日～4月20日） 短線震盪 換手投資 04:092020/01/05 投資理財 布蘭特油價周一漲破70美元 13:322020/01/06 財經 逐洞賽|聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:342020/01/06 財經 美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 財經 台股逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:292020/01/07 財經 《期貨》近10年春節假期，商品期貨波動較高 17:222020/01/07 財經 伊朗開火＋大選倒數 台股打帶跑拉回11,817 14:162020/01/08 財經 美伊開戰誰最慘？油價恐飆驚人天價 17:312020/01/08 財經 美國駐伊拉克阿薩德基地規模之大，猶如美國小鎮 21:452020/01/08 國際 內外資火併 官股護盤給力 04:092020/01/09 財經要聞 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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