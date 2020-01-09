伊朗向駐伊美軍發射導彈，美國總統川普8日表示沒有人員傷亡，也稱美國並沒有一定要使用強大的軍事與裝備，緊張局勢因此獲得緩和，油價周三大跳水，急殺逾4％，為六周來首見。

元富期貨指出，輕原油期貨價格8日創波段高後修正，終場以長黑K棒留長上影線作收、失守月線，短線可能進一步回測季線，惟目前重要支撐季線持續向上走高，短線建議以中性偏多看待。

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