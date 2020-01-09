議會專案小組針對坤輿廢棄物掩埋場提案，9日召開第一次會議。（何冠嫻攝）

造橋鄉龍昇村民去年因反對坤輿公司在鄉內設置民營廢棄物掩埋場，曾發動上百人到縣府抗議，並北上到監察院陳情，質疑苗栗縣政府環保局時隔多年重啟申設案。苗栗縣議員廖秀紅、宋國鼎、羅貴星議會提案組專案小組，9日召開會議，要求相關單位釐清坤輿的「聯外道路」。

9日廖秀紅、宋國鼎、羅貴星提案召開專案小組會議，邀集縣府環保局、工商發展處、農業處相關人員，另有議員陳品安、黎煥強、陳光軒、廖英利、劉順松等人與會出席。廖秀紅指出，廢棄物掩埋場案歷經10多年居民不斷抗議，如今重啟令人質疑，並強調，民眾擔心恐將影響水質，要求相關單位提具體事實並依法行事，給出交代讓居民安心。

宋國鼎也說明，苗栗縣政府已於民國8、90年代因聯外道路外合併開發面積計算駁回申請許可，後經審查發現聯外道路僅為坤輿事業廢棄物掩埋廠做專一用途，不符用地規範，因此不准，再經坤輿訴願，環保署認定維持原狀，居民皆以為事情落幕，但去年卻發現坤輿事業廢棄物申請試運轉審查。

宋國鼎指出，2018年縣府環保局認定聯外道路具公共通行性質，便重新開始試運轉審查，但在9日專案小組會議中，工商發展處說明，2018年審核建築線指定問題，是有條件、有期限許可，但因沒有期限內開發建築，因此失效，不認定為公眾通行道路。

會中議會專案小組提出結論，要求環保局重新審查認定聯外道路審問題，並於22日前提出結果，並因應地方居民反映，要求環保局提供歷次審查會議的會議記錄。縣府環保局長陳華盛說明，目前坤輿案仍在申請審查階段，之後還有許可證處理申請程序，但會先將道路問題釐清後，再做後續處理，若道路確定為單一特殊性，將會暫停審查。

(中時 )