交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲，號稱「學運鐵3角」9日為民進黨台中市第五選區立委候選人莊競程加油打氣，不孕症權威醫師李茂盛、法醫高大成齊聲呼籲，醫界及教授界都出來全力相挺，1月11日大家一定要站出來投票，維護台灣的主權。

交通部長林佳龍說，台灣正面對民主發展的挑戰，希望3位年輕世代能夠守住關鍵的前線，30年前是台灣第一波民主化，反對威權統治及「老賊修憲」，30年後下一代勇敢站出來，反對中國併吞、反對1國2制，是第2波民主化，讓台灣民主深化而不是民主倒退，這次北中南合體，呼籲所有選民集中選票讓台中第1線3席全上。

莊競程表示，北北屯區破天荒由李茂盛及高大成2位醫師共同為他站台，他感到非常榮幸，也代表醫學界以及教授界已經全力相挺。他本身也是生醫工程的專業背景，未來如果進入國會後，將會有1個非常強大的幕僚團，協助政府推動生醫產業，以及長照政策再升級，所以拜託大家給年輕專業的他一次機會進入國會，他將盡全力用專業造福鄉親。

交通部長林佳龍表示，台大「學運鐵3角」力挺「抗中保台鐵3角」，民進黨莊競程、無黨籍洪慈庸、基進黨員陳柏惟等立委候選人，讓3席全上。

民進黨第五選區立委候選人莊競程指出，與戰友們雖屬不同黨派，但唯一信念「抗中保台」，讓台派共同守護台灣自由民主與主權；身為年輕世代的他投入艱困選區，但4個月來努力與打拚被肯定，盼這次選舉「開花結果」。

(中時 )