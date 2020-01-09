醫院裡總會遇到各種離奇的病例，一名急診科醫師上節目分享，他曾經遇過一個工人到院前死亡的案例，對方經過5分鐘的急救後，竟奇蹟似的甦醒，且無異樣，直到他聞到一股燒焦味驚覺有異，事後調監視器才釐清真相。

急診科醫師柯世祐在節目《醫師好辣》中表示，之前遇過一個50多歲做柏油路工程的工人到院前就失去呼吸心跳，到院後趕緊進行了5分鐘的急救，沒想到患者竟神奇甦醒，且檢查身體毫無異狀。不過，柯世祐表示，當時一直聞到股燒焦味，發現患者手上有柏油，清理過後還見到電擊傷痕，才知道是觸電。

急診科醫師意外發現病患是觸電而死。（摘自YT《醫師好辣》）

柯世祐詢問後得知，患者是在喝了飲料後就突然倒下，但這點讓他覺得很奇怪，由於患者確實是被電死，因此趕緊請同事報警調查現場是否有何處漏電。隔了幾天，柯世祐才得知，警察調監視器發現，患者喝完鐵罐飲料後放到變電箱上後倒地不起，這才知道原來變電箱漏電，好在有報警處理，以免其他民眾因此喪命。

(中時電子報)