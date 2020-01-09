為迎接農曆新春假期遊客，台南市文化局新營文化中心推出「2020麗島瀛春」新春特展，共有10位藝術家的100多件精采作品，1月10日至3月1日於全館展出，更安排3場民眾體驗工作坊，歡迎民眾過年來新營走春，參觀這難得一見的藝術展。

文化局民治文化中心管理科長楊馥菱表示，「麗島瀛春」主題發想來自日本畫家鄉原古統「麗島名華鑑」畫作啟發，此作品是百年前一名美術教師來到台灣，受南國風土觸動所做的一系列熱帶植物圖鑑，結合浮世繪構圖特色，將台灣的印象藉由寫生觀察，留下融合多重意義的圖像。

策展人王怡文以「創生夢土」、「史觀流變」、「異質再現」、「近身採集」4個角度切入，邀請10位藝術家展示100多件精采作品，呈現不同時代與世代的藝術家們面對自然的各種觀點與表現。

此次作品媒材與類型多元，有陶瓷、編織、水墨、膠彩、素描、攝影、多媒體、裝置、採集、行動、社會參與等。

來自澳洲的藝術家李如詩說，6年前因父親罹癌，讓她對生與死、時間概念產生省思，創作以日常生活作為冥想。李如詩將陶瓷燒成潔白堅實的物件，與具裝飾性又是奇幻組合的未燒製的雕塑對應。

「2020麗島瀛春」新春特展這次除有眾多藝術家帶來精彩之作外，更安排3場民眾體驗工作坊，學員成果作品將於畫廊共同展出，歡迎大家蒞臨現場參觀。

(中時 )