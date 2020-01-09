工商協進會理事長林伯豐代表工商企業界，在國民黨總統候選人韓國瑜的造勢大會上力挺韓國瑜，他說，只有韓國瑜能夠改變台灣，讓台灣更好，台灣的經濟也才能變好，經濟好，庶民收入就會增加，勞工也才能加薪，年輕人也能有更美好的未來。

林伯豐在現場向廣大的韓國瑜支持者喊話：要支持韓國瑜凍蒜、票投國民黨。現場也跟著喊：「韓國瑜、凍蒜！」

(工商 )