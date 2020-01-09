縣長徐耀昌肯定將退休、投入公館農會新任總幹事遴聘的縣府行政處長古雪雲（右二），將以農業領域的專業，創新發展農會。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣公館鄉農會9日表揚優良農戶、推動休閒農業及產銷履歷等有功人員，縣長徐耀昌肯定農會三巨頭的帶領，信用部存放比及會務蒸蒸日上，並稱讚即將退休的總幹事韓鴻恩致力創新轉型、照顧農友，同時推薦參與新任總幹事遴聘的縣府行政處長古雪雲。

徐耀昌、立委徐志榮等人9日頒獎表揚頒獎表揚詹月英等19名優良農戶，蘇建信等22名特產生產有功人員，張文華等46名協助推動休閒農業、有機、友善及產銷履歷有功人員，並將幸福農村推動計畫考評冠軍等獎項，頒贈農會理事長劉月惠、常務監事林乾銘及總幹事韓鴻恩。

徐耀昌表示，公館農會近幾年在三巨頭領導下，信用部存放比率74.5％，彰顯會務穩健發展，嘉惠更多農民，並感謝廣大農民長年辛勤耕耘、提升農特產品質。然韓鴻恩將於16日榮退，徐耀昌指出，韓鴻恩接任總幹事便努力構思創新轉型方法，讓農會營運更多元化且與時俱進，並著重開發新產品、提升品質與附加價值，增加農民收益，並積極輔導黃金小鎮發展休閒農業。徐耀昌向他表達感謝外，更肯定他的努力與成果。

徐耀昌表揚會中推薦1月中將從縣府退休的古雪雲為合適接班人選。徐耀昌指出，古雪雲正投入極準備投入公館農會新任總幹事遴聘，她具有與農業有關的年資有10多年，且在農業、文化觀光、衛生及勞工等公部門服務逾30年經驗，大力推薦給公館農友和農會，而縣府也將盡力支持她的創新構想。

(中時 )