急單效應發威？台達電（2308）12月營收224.04億元，意外僅比11月小減2.7億元，第四季營收為681.93億元，則比前一季下滑5.9％，符合市場期。而在2019年4月起合併泰達電營收帶動下，2019全年營收為2681.31億元，比2018年成長13％。

受到中美貿易戰影響包括IA、汽車電子等眾多客戶的採購意願，而通訊電源不僅受到歐美市場5G網路佈建緩慢影響，某大電信業者客戶則因為併購案衍伸的法律問題，而暫停4G基地台的佈建計畫，都讓台達電營收從7月開始就以每月減少4～9億元不等的速度下滑。

淡季在12月正式開始，不過台達電12月營收卻意外守穩在224.04億元，只比11月小減2.7億元、相當於1％左右。法人表示，蘋果對i11系列的拉貨依然不差，加上第二代平價機種iPhone SE將在第一季底亮相，代工廠已經準備將SE相關零組件水位拉高，都讓乾坤的被動元件在12月續強。

另外，台達電IA業務以中國客戶為主力，中美貿易戰帶來的景氣不確定性讓中國客戶對資本支出保守規劃，不過，法人也表示，隨著業務增長、或是設備更新，總是會有汰換或新增部分IA設備的需求，第四季的IA小急單或許也是12月營收月減幅度少於預期的原因之一。

(工商 )