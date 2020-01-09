睽違9年推出全新單曲〈合拍〉的郭書瑤，日前和好閨蜜張景嵐上蝦皮直播挑戰真心話，透過友情默契大考驗測「合拍」指數。

被問到是否曾對對方說謊時一度意見不合，郭書瑤驚爆曾被張景嵐「衝康」，原因是張景嵐遇男性追求，曾向郭書瑤求救，郭書瑤義氣相挺警告對方「不要這樣弄」，沒想到事後發現張景嵐私下與該名男性約會，自己變成壞人，回憶起來讓郭書瑤現場氣得臉脹紅、狂搧風降溫，逗得全場笑成一片。

而張景嵐也不甘示弱嗆聲「都已經講到這個地步了，還要裝清純嗎？」，郭書瑤則在一旁狂擦冷汗，深怕張景嵐太「做自己」，尺度無極限。

郭書瑤及閨密張景嵐上蝦皮直播，挑戰友情默契大考驗。（蝦皮提供）

蝦皮直播現場準備默契大考驗，讓郭書瑤、張景嵐、主持人張立東、阿達兩兩分組挑戰，挑戰者依題目做出動作，同隊做出相同答案即可得分，合拍指數高者獲勝，輸家則需接受「嗆辣合拍」懲罰，吃芥末做可愛三連拍。

雖然郭書瑤與張景嵐默契十足，但因敵隊阿達、張立東以「拉肚子」、「大掃除」等題目頻頻得分，最後四人皆需接受懲罰吃芥末餅乾，現場一陣哀嚎。想看更多原創精彩娛樂內容，敬請鎖定《蝦皮直播》。

(中時 )