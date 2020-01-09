大選在即，桃園市中壢警方日前查獲以「魚」、「菜」為代號之選舉賭盤，8日晚間接續前次線索，進而再度破獲地下選舉賭盤集團支線，涉案人員18人，總賭金高達2億5百萬，為北台灣最大地下選舉賭盤集團。該集團甚至還專門開設供外籍移工下注的簽賭站，台灣總統大選也成為外籍移工的賭博熱門選項。全案目前依賭博及總統副總統選舉罷免法移送桃園地檢署偵辦。

警方共查獲吳姓等18名犯嫌，以及手機17支、傳真機11台、簽單一批、帳單2本、計算機等物。警方破獲18個簽賭站總賭金高達2億5百萬台幣，其中並有專門供外籍賭客下注之簽賭站，外籍簽賭站2個月內匯集計460萬新台幣賭資，其中更有外籍賭客表示「你要打給第八阿姨150萬買魚」「Ống goi qua cho dì 8 1.5 tr mua cá」意為指要下注150萬元押韓國瑜。

中壢警分局分局長劉印宮指出，前次警方成功查獲選舉賭盤，這次趁勝追擊，循線將18個地下選舉賭盤集團支線全數查緝到案，警方對於企圖影響選舉秩序之不法分子絕對強力偵辦，務求端正選前選舉風氣，全面淨化選前治安。

(中時 )