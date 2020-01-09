近年來在大陸與海外都快速崛起的大陸抖音短視頻，其海外版已因其安全隱患被美軍明令禁用，以色列專家已研究出其應用程式存在的安全隱患是系統核心問題。（圖／抖音短視頻官方微博）

以色列的軟體專家研究指出，目前在海外非常風行的中國大陸抖音(TikTok)影音應用程式海外版有嚴重的安全隱患，很容易洩露個人資訊，駭客在輕易進入個人抖音帳號後，可以刪除其視頻、未經授權上傳或公開帳戶內的私人視頻，並竊取帳戶內的郵件位址等個人資訊。

《美國之音》報導說，以色列捷邦軟體科技（Cross Point Software Technologies）公司公佈的消息稱，該公司研究發現，駭客可以向TikTok用戶發送一條含有惡意連結的短訊，不知情的使用者點擊後，駭客就能進入使用者的帳戶進行刪除視頻、未經授權上傳視頻，或將私人視頻公開，同時竊取存在帳戶內的郵箱位址等私人資訊。

研究人員還發現，TikTok的廣告網頁(ads.tiktok.com)容易遭受「跨網站指令碼(Cross-site Scripting)」攻擊，研究人員成功地利用此一漏洞提取了TikTok使用者帳戶內存放的資訊，包括私人電子郵寄地址和生日等。

捷邦軟體科技產品漏洞研究部負責人瓦努努(Oded Vanunu)說，「我們發現的漏洞全部涉及TikTok系統的核心。惡意行為人花費大量資金和功夫，努力滲入此類巨大的應用（軟體）。但大多數用戶都以為他們受到應用的保護。」

報導說，該公司將這項發現通知了TikTok。TikTok說，他們在2019年11月20日接到了通知，並在12月15日前修補了所有的漏洞。TikTok 安全團隊在聲明中說，捷邦軟體科技同意在公開這些漏洞前，應用的所有問題都得到修補。希望這次成功的解決將鼓勵與安全研究人員的未來合作。

報導指出，TikTok應用存在的安全隱患已經引發美國政府的密切關注，並對此展開了國家安全調查。美國陸軍和海軍2019年底禁止所屬人員在政府手機上安裝使用TikTok的應用。以色列邊防員警也出於安全的考慮禁止所屬人員使用TikTok應用。

(中時電子報)