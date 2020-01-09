由資深藝人林義芳主導、號召徐亨及盧靚、陳宇風、林佑星、阿吉仔等藝人一起投資的「真功夫音樂餐廳」，9日在桃園市八德盛大開幕，太保，海倫清桃、江俊翰等藝人都熱情出席。擔任總會長的林義芳希望重現當年與豬哥亮一起作秀時的餐廳秀盛況。10多年前澎恰恰「光碟案」女主角盧靚除了也會固定駐唱，也擔任公關總監，原與友人一起開室內設計公司的她，上有80多歲老母、下有12歲女兒要養，現又多了一項收入來源。

真功夫音樂餐廳開幕，藝人徐亨、太保、海倫清桃、林義芳、盧靚、江俊翰、陳宇風等人齊聚。（林淑娟攝）

盧靚表示，媽媽希望她找個好對象，已經讀小六的女兒也贊成她交男友，還說自己第六感很準、要幫媽媽挑對象，但女兒至今也沒挑到喜歡的。雖然她身邊有追求者，但有老母、幼女要養，所以怕結婚，除非對方能接受她的現況、且有能力一起解決現實問題，否則她沒考慮要結婚。

尤其日前她故意開玩笑跟女兒說「妳要珍惜跟媽媽相處的日子，不然如果媽媽交男友，見面機會可能不多」，女兒緊張問她「難道你要拋棄我們嗎」，她回「我會常回來看你們」，沒想到擔心被拋棄的女兒竟然哭了。

盧靚秀出手機裡女兒練劍術的帥氣照片。（林淑娟攝）

盧靚說，女兒喜歡玩手機，但因為她禁止，所以能使用的機會不多，女兒頗有表演欲，將來想當YouTuber，之前女兒想學劍術，結果送她去學，變成比須從基礎的打拳開始，目前學習武術已經兩年了，還曾去參加比賽。

真功夫音樂餐廳開幕，藝人徐亨、太保、海倫清桃、林義芳、盧靚、江俊翰、陳宇風等人齊聚。（林淑娟攝）

擔任音樂餐廳總會長的林義芳說，以前他常跟豬哥亮在藍寶石等餐廳作秀，不過這一代的年輕藝人都沒有做到歌廳秀，歌廳秀沒落至今也已經約30年了，他住到桃源之後，發現這處500坪的場地，想說來經營看看。結果去年耶誕節時試賣，就有很多高雄、嘉義的朋友說想要合作開連鎖店，不過他希望先把桃園這一家認真做起來再說。不過也許因為太認真了，工作人員爆料林義芳竟然累到吐，他則解釋自己應該是有點感冒，加上一早8點就去餐廳陳設，所以比較累。

林義芳與女兒林宜禾。（林淑娟攝）

陳宇風透露自己是林義芳桃園八德的鄰居，也是餐廳的股東，「義芳哥邀請我來做些事，我也很開心能有這平台讓藝人更接近民眾，讓大家可以邊吃美食，邊看表演，也能知道藝人還有別的長處！」至於林義芳的演員女兒林宜禾是否也會來駐唱？林義芳笑說：「她唱歌好難聽喔！不要唱啦！」海倫清桃也說唱歌是她的罩門，所以上台只能跟觀眾說哈囉、搏感情兼走台步。

海倫清桃出席音樂餐廳開幕。（林淑娟攝）



(中時 )