桃園市第一選區立委候選人陳根德（中）9日在支持者陪同下，到桃園地檢署提告對手鄭運鵬意圖使人不當選、加重誹謗及公然侮辱。（賴佑維攝）

國民黨桃園市第一選區立委候選人陳根德9日到桃園地檢署按鈴控告對手鄭運鵬違反選罷法意圖使人不當選及刑法加重誹謗、公然侮辱。鄭運鵬陣營則回應，「應該是他選情告急的膝蓋反應。」

陳根德表示，去年底龜山陸光新城依照往例自辦年終歲末活動，過去摸彩時，未中獎的人員可以獲得100元陸光新城提供的紅包當安慰獎。陳又說，這場餐會他並未參加，紅包也不是他出錢，甚至連摸彩品都沒提供，沒想到被指以這100元賄選。

陳根德懷疑，傳票上待證事由寫著「被告陳根德 選舉罷免法」，認為檢方在查證階段就把他列被告極表不滿，質疑「司法已淪為政治打手」。9日在支持者陪同下前往地檢，針對鄭運鵬臉書內容提出告訴。

他說，鄭運鵬8日在臉書上張貼該傳票照片，並寫著「陳根德被告違反選罷法，已有證人被傳喚！」對此陳根德強調，他絕無賄選，這些不實言論以及侮辱誹謗的言論，讓他採取行動，提告鄭運鵬意圖使人不當選、加重誹謗及公然侮辱。

鄭運鵬陣營則回應，若不是陳根德誣指檢察官依法偵辦是選舉奧步，鄭運鵬也不需要回應澄清，他除支持檢察官有證據就查辦的原則，也呼籲陳坦白面對司法調查，不要動不動就批評檢察官為政治打手，斲傷司法公信。

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(中時 )