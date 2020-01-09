「百萬庶民上凱道」韓粉擠爆，國民黨大咖雲集，前總統馬英九列舉違憲濫權、喪權辱國、專制獨裁、學術詐欺四大理由，呼籲1月11日下架蔡英文、下架民進黨。

馬英九說，蔡英文一上任就訂了法律，把政黨擁有的財產沒經過法院許可沒收凍結，這完全違憲；蔡英文執政三年半丟七個邦交國，民進黨很多人還說小國丟了沒關係，丟光了就可以搞台灣獨立就好，「這是腦袋壞了」！

馬英九又說，行政院不提案，立法院委員會不審查，蔡英文只要求12月31日通過《反滲透法》，這就是專制獨裁。「我觀察，這對反中共滲透沒什麼用，但是能用來威嚇人民。」至於蔡英文的博士論文到現在沒辦法解釋為什麼學校圖書館沒她的論文，國人對於總統的誠信已經打上大大問號，治理國家沒有誠信，就沒有正當性。

國民黨前主席吳伯雄在台上助講表示，這樣的場面，讓他想到2008馬英九當選那一次，「那時候氣勢就是這麼強，可是今天氣勢比那時候還高。」他接著又望向天上的月亮，又圓又亮，領著全場數十萬人唱起「月亮代表我的心」，場面令人動容。

國民黨前主席連戰則指出，四年前大選民進黨說要維護現狀，當時大家覺得假如能夠維護現狀在和平下發展，也是不錯的選擇，所以很多的人給他們一個機會。但是三年半來，她沒有遵循承諾，反而演變成仇中、恨中，面對最重要的兩岸關係。

(中時 )