選舉疏運！高鐵自明起連4天 共加開54班次列車 19:102020/01/09 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高鐵為選舉加開54班次列車。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵今日表示，自明日起展開為期四天的「選舉疏運」，共加開54班次列車（南下29班，北上25班），提供667班次列車。 高鐵表示，目前大部分南下車次對號座較滿，台灣高鐵已因應本次疏運之特性，特別調整旅運尖峰時段之車次自由座車廂配置數4至5節，其他車次亦配有3節自由座車廂，歡迎尚未購票的旅客多加利用各車次自由座服務。 此外，台灣高鐵公司亦將於疏運期間視運能調度及旅運需求，機動加開停靠沿途各站之全車自由座列車(商務車廂除外)並於10日及周日上午盡速對外公告。 (中時 ) #高鐵 #車次 #自由 #列車 #疏運 也許您會感興趣 推薦閱讀 京滬高鐵6日IPO 募資306億人幣創逾9年新高規模 21:542020/01/05 財經 春節連續假期新竹地區疏運計畫 14:262020/01/06 生活 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 春節疏運 循台61線幸福公鹿解決壅塞 21:012020/01/06 生活 大炮打小鳥 別讓警察變東廠 04:102020/01/07 政治要聞 《產業》2020春節7天連假，15處景點估易壅塞 14:322020/01/07 財經 交部強化海上疏運 陪民眾過好年 04:102020/01/08 地方新聞 蔡政府查水表箝制人民言論自由 馬英九籲全民下架蔡英文 20:202020/01/08 政治 誰下令箝制人民言論自由 周錫瑋要求蔡英文出面說清楚 21:212020/01/08 政治 助離島鄉親返鄉投票 航港局啟動B計畫疏運 13:022020/01/09 生活 生活熱門新聞 雞蛋和蜂蜜要放冰箱？ 營養師：這樣做才對 - 生活 陳樹菊挺韓被罵「智力不足」 韓國瑜回應太猛了 - 生活 新年開工小心！命理師曝這些生肖會正沖 - 生活 全家PK小7咖啡誰好喝？網友竟一面倒愛上它 - 生活 吃泡麵恐成木乃伊？ 食藥署揭真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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