台灣高鐵今日表示，自明日起展開為期四天的「選舉疏運」，共加開54班次列車（南下29班，北上25班），提供667班次列車。

高鐵表示，目前大部分南下車次對號座較滿，台灣高鐵已因應本次疏運之特性，特別調整旅運尖峰時段之車次自由座車廂配置數4至5節，其他車次亦配有3節自由座車廂，歡迎尚未購票的旅客多加利用各車次自由座服務。

此外，台灣高鐵公司亦將於疏運期間視運能調度及旅運需求，機動加開停靠沿途各站之全車自由座列車(商務車廂除外)並於10日及周日上午盡速對外公告。

(中時 )