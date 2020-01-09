Adidas、Nike、The North Face等國際一線運動品牌客戶訂單增加，羽絨衣大廠廣越（4438）公告2019年全年合併營收達162.58億元，年增22.42％，創歷年新高。廣越預期，2020年，UA等新客戶出貨增加，前5大的舊客戶也保持成長，且羅馬尼亞新增產能1月可投產，今年的成長動能還在。

根據廣越公布的去年12月業績，單月合併營收為8.26億元，較前年同期下滑4.8％，但，去年的第四季營收31.14億元，年增2.1％，是創同期新高的。

不過，市場指出，由於廣越今年基期較高，2020年營運成長的幅度預期會比今年低。

廣越指出，以手中訂單能見度來看，主力客戶patagonia去年成長很快，今年可能會放緩；而NORTH FACE會是2020年成長較快的客戶。另外，UA最近二年才發展羽絨服，預期未來的訂單量增速會很快。

廣越指出，今年成長的一個亮點是，之前UNIQLO帶動輕薄短小的羽絨衣市場趨識；不過，接下來羽絨服會流行韓版的厚重、且長版的外套，布、工繳、羽絨要用較多，這對廣越羽絨事業的成長是有利的。

持續的購併，也是廣越近幾年業績不斷成長的原因之一；廣越在2016年完成東歐併購羅馬尼亞羽絨衣廠。在越南的部分，也以參與現增方式參與前江針織成衣廠，為廣越的非羽絨衣針織成衣擴大版圖。

今年，據了解，廣越手中有印尼的大型合作案正進行中；另外，歐洲的併購案也正在談。市場認為，如能成功，當然有助今年及未來幾年的營運成長添加動能。

在獲利的提升上，廣越指出，美中貿易戰的轉單、急單效應加持，去年的平均接單價格（ASP）提升了3％至5％。2020年，產品結構朝運動盤強化下，今年的ASP可望有再度提升的空間。

(工商 )