戶外傢俱大廠基勝-KY（8427）公佈2019年自結合併營收達46.37億元，稅前淨利可達1.2億元，稅前EPS達1.16元優於市場預期。

基勝-KY在上月底董事會通過擬將主要生產基地上海廠出售，恐將影響五成營收，公司已著手進行產能轉移越南廠或大陸外包，以降低可能的衝擊，2019年整體稅前淨利賺錢也激勵士氣，股價在近一個月更飆漲28.86%，9日48元作收。

基勝指出，上海廠是主要生產基地，占整體營收約五成，一旦資產處分進度如期，勢必影響2020年度整體營運表現。唯受中美貿易戰影響，基勝上海廠前三季營收年減二成，未來上海廠不以營收成長為目標，將逐步減少低毛利產品接單，且將部份高毛利產品轉往越南廠生產，雖上海廠營收下滑，但仍維持一定獲利。

目前越南廠可達95％製程能力，產品以精緻化、客製化 藤編家具為主，產能利用率70％，2019年季度營收達4,000萬美元，將可損益兩平，第四季起的2020年新季度營收有望達6,000萬美元，將邁向獲利。

(工商 )