A-Lin9日在北京舉辦《LIN距離》音樂會，限量邀請100位歌迷到場參與，她連唱〈我都記得〉、〈完整的浪漫〉、〈以前以後〉、〈恰好〉、〈默默〉、〈幸福太短〉等6首歌曲，讓歌迷們大飽耳福。

此外她也在現場公布《Passenger 旅．課》世界巡演將橫跨20餘個城市舉行，包括成都、佛山、澳門、天津、南京、福州、南寧、蘇州、重慶、廣州、長沙、武漢、上海、合肥、寧波、新加坡、吉隆玻、東莞、香港、北京、深圳，並透露歐美紐澳也在計畫中。

A-Lin9日在北京舉辦《LIN距離》音樂會，限量邀請100位歌迷到場參與。（索尼音樂提供）

當初A-Lin以「passenger」一詞做為靈感來源發想整套巡演概念，正是起源於她為了上一場《聲呐》演唱會一次又一次的飛行經驗而來；一年因工作大概有1/3的時間都在搭飛機、並把飛行當成家常便飯的A-Lin儼然是半個空姐，出道至今飛了超過20多個城市的她，總覺得每到一個城市總是在工作而無法好好地去感受當地文化，讓她心生遺憾。

因A-Lin每次出差不是飯店就是機場，很少有多的時間好好逛，讓她不禁思考，即使同為旅客，不同的人在每趟旅程中的所想所得也完全不同，同時也對人生有著不同的影響。也因此A-Lin悟出人生課題，把思考範圍擴大、將人生所相遇的每個人及故事當成一段旅程的她，在飛機上看了作家蔣勳的書《孤獨六講》、《生活十講》的書後受到啟發，決定把《Passenger 旅．課》當成這次演唱會的名稱及主題。

A-Lin《Passenger 旅．課》世界巡演將橫跨20餘個城市舉行。（索尼音樂提供）

(中時 )