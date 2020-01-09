台中市天津路服飾商圈即日起至1月23日舉行年貨大街活動，逾250個攤位，包括，年貨糖果餅乾、南北雜貨、台灣特色小吃及批發服飾等，台中市長盧秀燕9日出席開幕式，從天而降的紅包撒落，吸引人潮搶好康，熱鬧滾滾，氣氛熱鬧。

現場進行「10萬元財神爺喜從天降撒紅包」活動，每包紅包內有價值100元購衣券或商圈年貨大街摸彩券，「我是最好的見證人！」，盧秀燕表示，她在天津商圈長大，商圈貨色齊全、品質好、價格公道，在年貨大街買東西還會送獎品、好康數不完。

天津商圈管理委員會主委李進祥表示，活動期間至商圈會員店家消費滿300元，可獲得摸彩券參加抽獎，包括，頭獎GOGORO3電動機車2台、iPhone11手機3支、價值1萬元鼠年造型黃金10枚及總價30萬元購物券等，總價值60萬元。

今年大獎改成3種不同形式呈現，1月18日將再舉辦天津年貨大街新年慶典，預計送出總價10萬元紅包大禮，還有30萬元的購物券作為摸彩品送給民眾，刺激消費，摸彩箱1月23日中午12時封箱，當日下午3時抽出獎項。

(中時 )