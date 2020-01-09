台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》1月12日在台北小巨蛋盛大登場，《紅白》今年邁入第11年。去年底甫發行新專輯《越美麗越看不見》的搖滾女王楊乃文，對於首度登上《紅白》興奮表示：「心情很興奮，也很開心，可以過年的時候跟大家一起過，覺得非常溫馨。」

楊乃文對於表演內容精心規畫，除了與大家分享新歌，也不忘回味舊歌組曲，陪伴歌迷迎新年，相信粉絲們也迫不及待。她睽違3年，在2019年底發行新專輯《越美麗越看不見》廣獲好評，為了在《紅白》舞台上呈現最好的表現，她在表演準備上相當用心。

楊乃文首唱《紅白》心情雀躍。（台視提供）

楊乃文表示：「會帶來1首我的新歌還有2首舊歌組曲，也會帶上我的樂手們一起做演出！」談到新年新希望，她笑稱，「希望明年可以有live演出的機會跟歌迷們碰面。」而農曆新年楊乃文也表示會留在台北和朋友們吃吃喝喝，好好放鬆一下。

(中時 )