苗栗縣前縣長張秋華7日過世，享壽83歲，親友成立治喪委員會，由縣長徐耀昌擔任主任委員將於19日上午8點40分在苗栗縣後龍鎮福祿壽生命藝術園區的景德廳舉行告別式。

張秋華為頭屋人，1937年出生，畢業於國立中興大學行政學系，退伍後返鄉公館國中任教，並在苗栗國中、國立苗栗高商擔任導師、組長及主任等職務，作育英才無數。

在苗栗市改制前，1972年張秋華獲國民黨提名參選第7屆苗栗鎮長，高票當選更連任第8屆及苗栗市第1屆市長，後任苗栗縣第10、11屆縣議員，並在1989年高票當選苗栗縣第11屆縣長。

他全力服務地方，並在縣長任期訂定「苗栗縣綜合發展計畫」，寬籌財源，致力交通、人文教育等建設，便利開發投資及產業發展，爭取高科技產業扎根苗栗，成立竹南及銅鑼科學園區，打造苗栗縣為「人文科技城，觀光產業縣」，建樹良多。

張秋華卸任縣長，仍退而不休擔任國民黨中央評議委員及各社團擔任顧問、董事等職務，成為苗栗地方政壇大老，並不吝分享自身經驗、貢獻所能服務苗栗縣。

(中時 )