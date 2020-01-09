特斯拉股價漲幅接近5%，收於492.14美元每股，也讓該公司總市值幾乎達到890億美元，比通用汽車和福特汽車的總和高20億美元。通用和福特的市值分別為500億美元和370億美元。

受第三季度實現盈利、大陸工廠建設進展良好，以及第四季度交付量高於預期等利好消息提振，特斯拉股價在過去3個月中翻了一倍有餘。

特斯拉CEO伊隆·馬斯克（Elon Musk）所取得的進展，打破了空頭和其他交易員的預期，這些人預計特斯拉的市值將被包括通用和福特在內的老牌車企所超越。

雖然特斯拉最近的進展讓支持者感到欣喜，但是很多分析師和投資人對於該公司持續獲得利潤和現金流的能力，依然持悲觀態度。

在最近幾年中，該公司曾多次未能實現目標，而馬斯克反覆無常的行為，也受到了金融監管機構和特斯拉股東的密切關注。然而，大多數主流汽車製造商依然在加大對電動汽車的研發力度，從而與特斯拉車輛的外觀、技術和性能進行競爭。

大多數分析師對特斯拉股票的評級為「賣出」，而不是「買入」，這對於華爾街企業來說極不尋常。Refinitiv的數據顯示，11名分析師建議買入特斯拉股票，13名分析師建議賣出，另外還有9名分析師持中立態度。

(中時電子報)