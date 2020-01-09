中廣公司董事長趙少康致詞。（姚志平攝）

選前關鍵時刻，國民黨營造大團結氣氛，不僅黨內大咖齊現身，資深媒體人趙少康更登台呼籲知識藍、經濟藍、郭粉歸隊，票投韓國瑜、票投國民黨。

趙少康說，當年卡特當了四年總統一塌糊塗，面對雷根的挑戰，雷根在辯論會上問人民：「你比四年前過得好嗎？」趙少康用了一樣的話連問台下群眾三次，台下連聲高喊：「不好」。

趙少康又說，我們要記取錯誤教訓，2016選舉投票率只有66％，比2012選舉少了約8％，這一部份大多是軍公教不滿年終慰問金被馬英九砍掉，生氣不投票，結果就是民進黨上台後大砍年金，「我相信軍公教這次會去投票，但很多人說知識藍、經濟藍都還在觀望。」

「我是什麼人？我就是知識藍、經濟藍，我都站出來支持韓國瑜了，你們不支持嗎？」趙少康表示，只要知識藍、經濟藍站出來，起碼也多了一、兩百萬票。他進一步比少，他也曾經幫過郭台銘，給了他一些建議，「但民主程序初選輸了就是輸了！」趙少康隔空向郭粉、宋粉喊話，總統支持韓國瑜，區域立委支持國民黨，政黨票隨便啦！

趙少康透露，馬英九、朱立倫選總統請他上台助都被婉拒，因為馬當時一定贏，何必去湊熱鬧，朱立倫當時一定輸，所以也不必去了。可是這次選舉很詭異，支持韓國瑜與蔡英文的人都認為他們會贏，這是從來沒觀察過的現象。

他強調，選票要集中才能讓韓國瑜當選，很多人還在考慮這票投不下去，但是不投韓國瑜、不去投票，就是投蔡英文一票。如果不滿意蔡英文，這一票就要投韓國瑜，這四年我們受夠了，我們不能再忍受四年。

(中時 )