▲馬文君在埔里掃街拜票，熱情民眾夾道歡呼，馬文君夫婦則頻向民眾揮手致謝。（楊樹煌攝）

▲馬文君埔里掃街拜票也出現國旗裝的女儀隊。（楊樹煌攝）

▲蔡培慧由副總統陳建仁陪同，以車隊掃街拜票。（楊樹煌攝）

選戰倒數時刻，南投縣第一選區立委候選人也是埔里的女兒馬文君，今9日晚間在家鄉埔里展開市區徒步掃街拜票，數千位支持者到場陪同掃街，沿途不斷有人主動加入，隊伍愈走人愈多，愈走場面愈壯觀，遊行行列每人手持螢光棒與氣球，讓埔里晚間街頭，燈光點點，宛如星光派對，也展現出埔里人大團結氣勢。

距投票日僅剩最後2天，連日來都陪同馬文君掃街拜票的南投縣長林明溱，慨嘆馬文君的對手，挾著中央行政資源優勢，經常有總統、副總統、立法院長、行政院副院長、交通部長、農委會主委接連來南投烏溪線掃街拜票，拉抬選情，顯然馬文君面臨「完全不對等」的選戰，格外艱辛，呼籲大家站出來，支持長年為地方奮鬥的在地女兒馬文君。

今晚馬文君在家鄉埔里的徒步掃街拜票，埔里在地副議長潘一全、前鎮長周義雄、鎮代主席胡嘉宸、縣議員黃世芳、林芳妤、王彩雲及地方鎮代、里長等統統都站出來，陪伴馬文君沿街徒步拜票，展現埔里人大團結氣勢，手持螢光棒的隊伍蜿蜒1公里，氣氛熱絡，場面壯觀，沿街商家住戶紛紛走出門外，主動豎起大拇指，高呼凍蒜、1 號馬文君凍蒜，展現馬文君在家鄉大本營，廣受歡迎的超高人氣。

民進黨立委候選人蔡培慧，今9日則由副總統陳建仁陪同，上午在魚池以車隊掃街拜票，下午由立法院長蘇嘉全陪同，在國姓以車隊掃街拜票，另農委會主委陳吉仲也於下午4時趕至魚池鄉大林村、東光村和村民開講；晚間再趕至草屯進行徒步掃街拜票。

(中時 )