ICE粗糖3月期貨價在周二每磅上升至13.79美分創14個月新後，周三下跌近1％後，周四盤中繼續走低0.15％報13.45美分，跟油價因美伊局勢緩和後從4個月高點拉回有關。

因為油價走高往往會刺激市場對生質燃料的替代性需求，讓生質燃料業者增加以甘蔗來提煉乙醇，從而讓粗糖產量下降而影響到市場供應。這是粗糖與油價連動的原因所在。

(工商 )