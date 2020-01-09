粗糖價格隨油價下跌而轉弱 19:212020/01/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 ICE粗糖3月期貨價在周二每磅上升至13.79美分創14個月新後，周三下跌近1％後，周四盤中繼續走低0.15％報13.45美分，跟油價因美伊局勢緩和後從4個月高點拉回有關。 因為油價走高往往會刺激市場對生質燃料的替代性需求，讓生質燃料業者增加以甘蔗來提煉乙醇，從而讓粗糖產量下降而影響到市場供應。這是粗糖與油價連動的原因所在。 (工商 ) #油價 #粗糖 #燃料 #市場 #美分 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價走揚 5G商機發酵 台化勤誠 營運樂觀 04:092020/01/05 產業特刊 鄭麗君陪同鄭朝方掃市場 拜票也談市場文化 15:352020/01/05 政治 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 《國際油價》利好消息支撐，周一國際原油續攀 10:002020/01/07 財經 外資近一周在亞股買少賣多 台股賣超最多 20:092020/01/07 財經 中東供應現中斷風險 油價短期內或再暴漲！ 00:032020/01/08 財經 油價上漲 營運低迷聚酯、加工絲及尼龍廠出現生機 00:082020/01/08 財經 原油供應緊張疑慮緩解 國際油價周二走跌 08:492020/01/08 財經 伊朗10飛彈狂轟美軍基地 油價驚漲4％ 08:482020/01/08 財經 油價上漲是短期效應 不必太過追高 18:032020/01/08 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。