美伊衝突不升級 刺激工業金屬價格走高 19:212020/01/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 LME鎳3個月期貨價周四盤中每公噸上漲1.4％報1萬4,229美元。 川普暗示美伊衝突不會升級立即消除市場憂慮，不再擔心戰爭因素會衝擊全球經濟，刺激包括鎳和銅等多種工業金屬價格走高。 中國光大期貨的研究報告就明確表示川普周三的講話是消除市場憂慮主因，讓上海最活躍鎳期貨價周四盤中大漲近3％，對LME鎳期貨價發揮激勵作用。 (工商 ) #期貨價 #盤中 #市場 #憂慮 #川普 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 波灣代理人戰爭 川普火上澆油 04:092020/01/05 兩岸要聞 鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 07:572020/01/05 國際 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 鬧翻了！伊朗誓言復仇 川普900億房地產帝國恐遭殃 00:032020/01/08 國際 川普彈劾案 波頓鬆口願作證 04:102020/01/08 國際大事 美軍如深陷中東 影響兩岸 04:102020/01/09 國際大事 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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