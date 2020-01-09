LME鎳3個月期貨價周四盤中每公噸上漲1.4％報1萬4,229美元。

川普暗示美伊衝突不會升級立即消除市場憂慮，不再擔心戰爭因素會衝擊全球經濟，刺激包括鎳和銅等多種工業金屬價格走高。

中國光大期貨的研究報告就明確表示川普周三的講話是消除市場憂慮主因，讓上海最活躍鎳期貨價周四盤中大漲近3％，對LME鎳期貨價發揮激勵作用。

(工商 )