美伊局勢緩和 降低市場對歐債避險需求 19:212020/01/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國10年期公債殖利率在周四盤中上升約4個基點報負0.22％，仍低於上周創的7個月高點。債息上升表示債券價格下跌。其他主要歐元區成員國的公債10年期債息也紛紛上升至1周來高點。 主要是市場避險需求因美國與伊朗的衝突不會升級而消退。雖然伊朗攻擊美軍在伊拉克的基地，但因為無美軍傷亡，讓川普找到理由不讓美伊陷入戰爭狀態。 (工商 ) #美伊 #高點 #公債 #伊朗 #美軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美伊衝突 專家：北京應避免介入 04:092020/01/05 話題觀察 美伊衝突升 油金價奔高 04:092020/01/05 財經要聞 台股勇健 不怕美伊黑天鵝 04:092020/01/05 財經要聞 美伊若開戰 殃及大陸一帶一路 04:092020/01/05 兩岸要聞 美伊危機衝擊油市 雷大雨小 04:102020/01/06 全球財經 商品期貨趨勢專欄－美伊情勢緊張 油價看多 04:102020/01/06 證券．權證 伊揚言軍事報復 美瞄準52目標 01:062020/01/06 國際大事 美伊開戰機會不大 影響印太戰略 01:062020/01/06 國際大事 美伊的懦夫賽局 04:102020/01/06 時論廣場 影片曝光！伊朗公布飛彈炸美畫面 10:002020/01/08 國際 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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