德國10年期公債殖利率在周四盤中上升約4個基點報負0.22％，仍低於上周創的7個月高點。債息上升表示債券價格下跌。其他主要歐元區成員國的公債10年期債息也紛紛上升至1周來高點。

主要是市場避險需求因美國與伊朗的衝突不會升級而消退。雖然伊朗攻擊美軍在伊拉克的基地，但因為無美軍傷亡，讓川普找到理由不讓美伊陷入戰爭狀態。

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