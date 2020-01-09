泛歐600指數周四盤中上漲0.4％報420.09點，高於去年底所創的419.74點新高，只要周四漲勢能持續至收盤，即再創收盤新高紀錄。

主要是川普表示不會採取軍事行動，來回應伊朗飛彈攻擊美軍駐伊拉克的空軍基地，加上中國表示副總理劉鶴下周將赴華府簽初步貿易協定，兩大衝擊股市的政經危機與風險消退，立即強化股市投資人信心。

(工商 )