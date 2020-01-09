泛歐600指數周四可望創新高 19:222020/01/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 泛歐600指數周四盤中上漲0.4％報420.09點，高於去年底所創的419.74點新高，只要周四漲勢能持續至收盤，即再創收盤新高紀錄。 主要是川普表示不會採取軍事行動，來回應伊朗飛彈攻擊美軍駐伊拉克的空軍基地，加上中國表示副總理劉鶴下周將赴華府簽初步貿易協定，兩大衝擊股市的政經危機與風險消退，立即強化股市投資人信心。 (工商 ) #股市 #收盤 #新高 #指數 #政經 也許您會感興趣 推薦閱讀 產品需求增溫 出貨挑戰新高 景碩永冠 業績看旺 04:092020/01/05 產業特刊 國巨 再飆波段新高 04:092020/01/05 證券．權證 京滬高鐵6日IPO 募資306億人幣創逾9年新高規模 21:542020/01/05 財經 昂寶今年業績 挑戰歷史新高 04:102020/01/06 證券．權證 旺季加持 佳格EPS挑戰新高 04:102020/01/06 證券．權證 《興櫃股》全訊去年12月營收再登同期新高，今年續成長 10:342020/01/06 財經 全訊2019年營收達5.7億元 改寫歷史新高 12:172020/01/06 財經 《台北股市》永豐金證AI預測：台股有望再戰新高 14:322020/01/06 財經 《觀光股》漢來美食去年營收登峰，今年成長續樂觀 14:492020/01/08 財經 《業績-觀光》瓦城去年營收連8年創高，今年拚展逾30家店 17:222020/01/08 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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