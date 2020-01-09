前內政部長李鴻源今晚出席韓國瑜凱道大造勢表示，民進黨用意識形態操作兩岸關係，把台灣帶到戰爭邊緣，陸客不來百業蕭條，政府用錢去買東南亞遊客到台灣，完全沒消費能力，而且蔡政府上任草率通過年金改革，砍掉軍公教退休待遇，結果把省下來的錢拿去投資前瞻建設8800億，呼籲總統票投韓國瑜，讓專業治國發展台灣。

李鴻源上台致詞時就問民進黨執政三年半快樂嗎？民眾大喊不快樂，李鴻源表示，軍公教三年前就跟政府簽合約領多少退休金，這是信賴保障原則，結果蔡政府上任草率通過年金改革，但真正問題不是軍公教待遇太高，而是勞工待遇太低，政府應該把勞工拉起來，而不是折騰軍公教朋友。

李鴻源說，軍公教年改省181億元，結果蔡政府一回頭編列前瞻建設8800億元，預算書僅只有幾張A4紙，比起內政部一年1700億預算書從地板跌到天花板，根本就是草率，立法院幾個禮拜就火速通過預算案，而且全部舉債到上限，不能再借錢，所以藉由前瞻特別條例，這筆錢是年金改革朋友借的。

李鴻源也批評民進黨用意識形態操作能源政策，讓中南部鄉親都快要得到肺癌、肺腺癌，這場選舉非常重要，一定要贏，投票許中華民國未來、年輕人未來。

(中時 )