韓國瑜今晚凱道造勢，截至晚間7點，人潮已從凱道上的景福門圓環，往南蔓延至愛國西路口，往北則是蔓延至青島東路口，橫向人潮長度長達1.1公里。(圖/李俊毅攝)

韓國瑜今晚在台北凱道的選前48小時大造勢，截至晚間7點，人潮已從凱道上的景福門圓環，往南蔓延至愛國西路口，往北則是蔓延至青島東路口，橫向人潮長度長達1.1公里；若從舞台往東計算縱向的人潮長度，則超過600公尺，若無意外，將打破當年反扁紅潮新紀錄。

韓國瑜造勢會儘管晚間六點才開始，但從下午起，活動現場周遭的中正紀年堂捷運站、台大醫院捷運站已被人潮塞爆，捷運站工作人員在下午五點過後緊急調派人員在電扶梯口，以大聲公要民眾「左右兩側都要站人，不要只站右側」，就是為了加倍消化一批又一批從捷運車想冒出的人潮。

在晚間6點左右，活動現場景福門周圍早已無法再塞入，人潮往警方規範的集會範圍蔓延，包括仁愛路至林森南路口前、中山南路至愛國東路口前、中山南路至青島東路口立法院大門前，已被人潮佔據，預計稍晚活動進入高潮階段人數將再往上提。

不少從上午就到場讚聲的支持者，在傍晚離開活動現場搭乘捷運電扶梯時，不斷向準備擠進現場的民眾高喊「我們已經站完白天了，現在就交給你們了！」頓時不斷高喊加油聲，直呼好感動。

(中時 )