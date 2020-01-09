南投地方檢察署與司法警察機關攜手合作打擊選舉不法，針對選舉賭盤案件持續性偵辦和掃蕩，截至1月9日為止，已經查獲5件總統大選賭盤案，查扣不法所得54萬元與賓士車1輛，另有70多件仍列管偵辦中。地檢署也呼籲，選戰倒數計時，候選人和團隊應謹守法紀。

南投地檢署指出，選舉賭盤對於賭客而言，可能會影響投票意願，於12月起，由多名檢察官分別指揮南投縣警察局、彰化縣警察局和法務部調查局南投縣調查站等司法警察機關，進行一連串的掃蕩作為，總計搜索11處。

檢方表示，目前查獲以總統大選為賭博標的的選舉賭盤案件共有5件，並拘提被告6人，扣得賭資約54萬元，以及犯案手機、電腦、存摺、提款卡、記帳單等物，累計賭博金額1億元，並持續循線擴大偵辦中。 其中3名被告以3-10萬元不等交保，另有一名被告另案送監執行，其餘訊後限制住居或請回。

另一方面，截至1月9日為止，已接獲多起檢舉情資，其中賄選25件、賭盤26件、暴力9件、假訊息6件和其他5件，目前皆交由檢察官指揮警調密集蒐證和監控中。同時檢察官已率同書記官進駐選區警察分局，就近處理選舉案件，請民眾共同以行動支持公正選舉，捍衛南投乾淨選風。

(中時 )