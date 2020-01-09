繼乖乖悠遊卡掀起搶購熱潮後，統一集團旗下愛金卡公司9日宣布，將經典國民美食統一麵「肉燥風味」變身成icash2.0，於1月15日開賣；業者強調，該款不僅在「視覺」外觀等比例縮小，就連「觸覺」上搓揉袋子有麵體感，搖晃包裝還有「聽覺」上的泡麵刷刷聲，十分擬真，單個售價199元。

愛金卡表示，統一麵肉燥風味是許多民眾心中的經典國民美食，這次愛金卡公司（icash2.0）獲得統一麵獨家授權，將傳統統一麵肉燥風味變迷你，讓消費者可以把經典美味記憶，隨身帶著走！

愛金卡並強調，目前icash2.0已可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、台北市立動物園、新東陽、台亞加油站、鞋全家福、丁丁藥局等眾多通路使用，即日起再新增雲林、嘉義客運。

愛金卡進一步說，即日起icash2.0全卡友至活動網頁完成登錄，2020年2月29日前當月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元，享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈2張，限量60萬張。

(工商 )