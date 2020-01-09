川普計劃出席1月21到22日之間，在瑞士達沃斯舉行的全球經濟論壇。他去年沒出席原因是要處理美國政府關門的國內大事而被拖住。這次是他被眾院彈劾和美軍空襲斬首伊朗最高軍事將領等國內外重大事件後，首次出席國際場合。

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