川普計劃1月中出席達沃斯經濟論壇 19:392020/01/09 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普計劃出席1月21到22日之間，在瑞士達沃斯舉行的全球經濟論壇。他去年沒出席原因是要處理美國政府關門的國內大事而被拖住。這次是他被眾院彈劾和美軍空襲斬首伊朗最高軍事將領等國內外重大事件後，首次出席國際場合。 (工商 ) #出席 #經濟論壇 #國內 #論壇 #經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡政府刻意迴避的庶民經濟 04:092020/01/05 時論廣場 穆斯克傳前往上海 出席7日特斯拉Model 3交付典禮 22:002020/01/06 財經 陸1／17公布去年第4季GDP增速 預估超6％ 10:562020/01/07 財經 駱惠寧與林鄭 最快明日會晤 13:032020/01/07 兩岸 去年12月CPI漲1.13％ 近14個月最高 17:272020/01/07 財經 陸去年GDP增速估6.1％ 2020拚保6 04:092020/01/08 話題觀察 4分之3原油靠中東 出事中油台塑有備案 10:332020/01/09 財經 郭將出席民眾黨選前之夜？ 柯文哲：喬好就可以 11:342020/01/09 政治 《國際經濟》川普將出席世界經濟論壇 11:592020/01/09 財經 不怕中東大戰？ 國內安全存油超量可撐4個月 18:272020/01/09 財經 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 台積電3肥單獲利暴衝！ 美系外資再高捧目標價 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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