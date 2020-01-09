「一頁式廣告」常有沒有公司地址等特徵。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

年關將進，許多民眾開始採購年貨，更有不少消費者在網路上看到計時降價商品更趨之若鶩，警方提醒，這類「一頁式詐騙廣告」是網路購物常見詐騙手法，呼籲大家當心。

警方表示，詐騙集團在各拍賣平台、社群軟體購買廣告版面，假冒明星專家代言加持、截取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片等，以低於市場行情價格促銷，吸引民眾目光。民眾透過廣告連結至購物網頁，再利用貨運（宅配）業者所提供貨到付款，消費者收貨付款後卻經常發現商品與廣告不符、有明顯瑕疵或匯錢後收不到物品。

近來更出現詐團假冒員工福利品出清名義，以不同正版包裝降價出售，更祭出限時搶購吸引消費者，並在詐騙網頁下方留言營造熱購假象；分析此類假網拍詐騙手法，歹徒通常利用時下最夯、標榜明星、專業醫師推薦的商品吸引民眾購買，再引導連結至詐騙網頁或粉絲頁面做購買。

刑事局提醒，「一頁式廣告詐騙」常具有下列特徵：

1、網頁上沒有公司地址、客服電話（或沒人接聽）、只留下電子信箱或通訊軟體帳號。

2、售價明顯低於市場行情。

3、常以限時或倒數方式吸引消費者。

4、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評。

5、只能用貨到付款或信用卡刷卡；網頁大多粗糙不精美。

呼籲民眾網路購物時，應慎選標示清楚、信譽良好的購物網站及賣家，各大知名購物網站有提供交易保障，且切勿貪圖折扣而私下交易，以免遭詐騙、求償無門。

(中時 )