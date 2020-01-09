驚悚！基隆一名林姓男子昨晚突然遭人強行擄走，歹徒還打電話向林母勒贖30萬贖回肉票，林母嚇得深夜焦急報案，淚俱下憂心兒子遭遇不測，林姓歹徒取款發現埋伏，立即駕車衝撞員警遭制伏，並去電主嫌喝令釋放林男，胡嫌立即將肉票送回警局投案，被以「妨礙自由」送辦。

警方調查，林男疑與胡男有債務糾紛，昨晚間在安樂區路被押上車，毆打林男並搶其手機給林母要求處理債務，雙方相約凌晨0時在麥金路燦坤3C電器賣場前交付30萬元，選前發生擄人勒贖案，警方研判不是詐騙手法，緊急展開營救。

警方立即組成專案小組，有「基隆第一神探」的四分局偵查隊長黃柏銘，指揮若定，假裝依約至交付贖款地點埋伏，包圍前往取款的林姓小弟，林嫌心慌衝撞偵防車，警方立即從腰際掏出手槍嚇阻，迅速上前擊破車窗，將襲警男子拖下車。

黃柏銘機警從林男身上拿出手機，示意他回報胡姓主嫌，接通之後立即搶來喝斥胡男，「我已經知道你的身分，你跑不掉，把人交出來！」自知難逃法網，胡嫌不久就開車把肉票載來，林母焦躁不安的心情，看見愛子獲釋終於如釋重負。

警方調查，林男疑似與胡男有債務糾紛，可能金錢糾紛惹禍，才會被押走後並毆打要求家人協助處理債務，不過胡男和林姓小弟在偵詢時疑有隱情對案情交代不清， 訊後依涉嫌妨害自由罪，將胡、林兩人移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )