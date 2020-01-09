不管現在有沒有，男人在一生中，總會遇見一位讓他魂牽夢縈的女人，這種女人散發著迷人的氣質，相當有個人魅力。她讓男人鬼迷心竅，找不到治好的解藥，甚至，可以讓男人一輩子就只愛她一個。

是哪些女人如此有魅力，能夠把男人的心「牽牢牢」？據《靈匣網》的艾菲爾老師指出，在12星座中，有5星座女天生就是治男人的藥，不只容易受男人寵幸，更可以讓他們鐘愛自己一輩子。請參考你的上升、太陽，看看身邊有誰是這魅惑5星座。

第5名：摩羯女

摩羯女，向來都是比較偏向保守、傳統，帶給人一種嚴肅、安靜的形象，看似保守比較吃虧，但現今的社會已大大改變，在大多數女生開始勇於秀自己、展露自我時，反而會有萬綠叢中一點紅的效果，反而更加吸引人。在男人眼中，魔羯女是娶回家當老婆的不二人選！

第4名：天秤女

社交功力一流的的天秤女，舉手投足間都顯得優雅大方，個性體貼，又善於察言觀色，很懂得做面子給另一半。男人又是愛面子的動物，因此天秤女相較於其他女生，婉約、賢淑的形象，怎麼能不被喜愛呢？

第3名：水瓶女

水瓶座很有自己的想法，她們個性獨立自主，不喜歡依賴男人，可說是新時代女性的代表。這強悍、獨立的風格偏偏能吸引男人，加上水瓶女思慮周到又細心，當男人遇到一些問題時，也能聽聽她們的建議，不知不覺中就深深愛上如此聰明的水瓶女了。

水瓶女強悍、獨立的風格特別吸引男人，她們思慮周到又細心，當男人遇到一些問題時，也願意聽聽她們的建議...不知不覺中就深深愛上聰明的水瓶女了。（圖／Shutterstock）

第2名：金牛女

金牛女看似溫和，談起戀愛來特別的專一，她們心甘情願為男人付出一切，同時不會無緣無故鬧脾氣、犯公主病。就算是另一半犯了錯，也不會大吵大鬧、歇斯底里，這樣的個性簡直是男性的天菜。同時金牛女善打理家務，總是可以把家裡整頓得井然有序，讓男人回到家時能倍感溫馨。另外，在事業上金牛女總是會給男人最大的支持，是成功男人背後的關鍵小女人。

第1名：巨蟹女

巨蟹座女生是感性浪漫，同時心思超級細膩。巨蟹女個性善良，無論另一半是貧是富，都始終守在心愛的男人身邊。巨蟹女擅長做飯，人們常說女人若想拴住男人，首先就得拴住男人的胃。光是巨蟹女能做到這一點，就讓男人對她們產生了堅定不移的依賴，始終不離不棄。

(中時電子報)