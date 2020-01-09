全台最大、最多視障跑者參與的「渣打臺北公益馬拉松」將在1月19日登場，今年首創推出「全馬企業公益接力」組別，號召企業組隊報名，接力完成全馬42公里，而每隊10萬元的報名費將協助Futuremakers全球公益計畫，提供16-35歲視障及弱勢青年追求夢想職業、翻轉未來的機會，讓跑步變得更有意義。

渣打臺北公益馬拉松「全馬企業公益接力」首度推出後，獲得22家企業愛心響應，吸引NRC教練團、施華洛世奇、英國保誠人壽、文華東方酒店、安永聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、Mio（神達數位）、荷蘭商愛齊科技（隱適美）、路竹新益、戰國策傳播集團、凱絡媒體服務、穿透力創意行銷、李岱艾廣告、羅傑威爾設計製作、大漢整合行銷、KLOOK、大維凱思特創意整合行銷、從心出花、統一證券、財訊、女人迷、天下雜誌等各大企業組團，出錢又出力，以實際行動支持渣打馬拉松的公益精神。

2020渣打臺北公益馬拉松在賽事報名時，開放跑者自由勾選公益捐款，已募得逾百萬愛心款項。首推的「全馬企業公益接力」捐款金額也破百萬，合計所得將扣除賽務相關費用後，全數捐予Futuremakers全球公益計畫，協助台灣視障及弱勢青年擁有學習、成長與就業的機會。渣打銀行公共事務暨行銷處/公關暨行銷長陳穎勳表示：「渣打臺北公益馬拉松在過去六屆，已累計服務727位視障朋友並幫助逾550位視障人才穩定且多元就業，其中包含芳療師、程式設計師等。渣打銀行期待透過Futuremakers全球公益計畫，進一步擴大社會影響力。今年首創的企業全馬公益接力，正是希望藉由各領域企業的參與及資源，鼓勵視障及弱勢青年勇於向夢想前進，很開心首度嘗試就獲得許多企業的主動詢問及支持，讓我們更有信心及動力，為視障及弱勢青年的夢想持續努力。」

今年參與渣打臺北公益馬拉松「企業公益接力」的團隊來自各行各業不同領域，像是「從心出花」是由演藝圈幕前幕後人員所組成的團隊，包括製作人、記者、媒體人和偶像藝人都有，成員之一的藝人唐從聖笑說：「我本人就是偶像藝人，偶而像藝人。這兩三年來，雖然成員參加大大小小的路跑活動，但公益接力賽跑全馬卻是第一回，透過跑步一起做公益的感覺很棒，還能讓身體更健康。當然很重要的是，也想鼓勵視障及弱勢青年相信就能做得到，堅持下去、夢想就會成真。」

1月19日賽事當天，藝人唐從聖除了身體力行跑步做公益，更準備500份雞胸肉，將送給視障跑者及陪跑員，為視障跑者加油打氣、補充能量，也感謝視障陪跑員的熱心愛心付出。

統一證券團隊成員表示：「這次響應參與的成員都是路跑健將，雖然平常參加各類型的路跑活動，仍不會掉以輕心，每周團隊都會緊鑼密鼓約時間一起練習，預計完賽時間為4.5小時。」統一證券一直致力於公益活動，這次參與渣打全馬企業公益接力，正是希望透過這個活動傳遞正能量，鼓勵大家一同力挺公益。

(中時 )